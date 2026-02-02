Поиск

Военные РФ сообщили о расширении зоны контроля в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" после взятия Придорожного продолжают расширять зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Штурмовые группы группировки войск "Восток" продолжают расширять зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под контроль перешёл район обороны ВСУ площадью более 3 кв. км. "Уничтожено большое количество военнослужащих штурмового полка ВСУ, около пяти единиц техники, а также тяжёлые гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы", - заявили в Минобороны России.

Ранее в понедельник военное ведомство заявило, что группировка "Восток" взяла под контроль село Придорожное в Запорожской области. Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки.

