Путин и Лукашенко проведут в конце февраля заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в конце февраля проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"На конец этого месяца запланировано заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президентов России и Белоруссии", - сказал Мишустин, открывая заседание Совета министров Союзного государства в Москве.

Премьер подчеркнул, что главная задача сегодняшнего заседания - "обеспечить подготовку предстоящей встречи" лидеров двух стран.