Шойгу заявил о высокой оценке Россией позиции Мьянмы по украинскому кризису

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Высоко ценим позицию Нейпьидо по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, поддержку действий нашей страны для обеспечения суверенитета и безопасности", - сказал Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан.

Он также заявил, что Мьянма является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, приоритетом является реализация договоренностей президентов, заявил Шойгу.

"Определяющим фактором продвижения российско-мьянманского взаимодействия является доверительный диалог на высшем уровне. Только за прошлый год президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встречались четыре раза, - сказал Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан. - Наш безусловный приоритет - реализация договоренностей, достигнутых в ходе их переговоров".

"С этой целью включили в состав делегации руководство российских спецслужб и силовых ведомств, а также представителей экономического блока, заинтересованных в развитии отношений с Мьянмой, - отметил Шойгу. - В рамках визита они проводят отдельные консультации по секторальным направлениям".