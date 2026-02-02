Смоленская АЭС включила в сеть энергоблок №3 после плановых работ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после окончания регламентных работ в рамках ремонтной кампании, сообщает управление коммуникации станции.

30 января энергоблок №3 Смоленской АЭС вывели на 100% мощности после выполнения регламентных испытаний систем, важных для безопасности. Комплекс плановых работ был завершен на сутки раньше установленного срока, турбогенератор №5 включен в сеть 28 января в 20:30, турбогенератор №6 – 29 января в 06:07, говорится в сообщении.

Специалисты выполнили осмотр и профилактику лент сервоприводов системы управления и защиты, провели испытания системы расхолаживания реактора, систем надежного электроснабжения, а также аварийных защит реактора и других систем, важных для дальнейшей безопасной эксплуатации энергоблока.

Остановка 3-го энергоблока был осуществлена 20 января сроком на 10 суток в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании.

Смоленская АЭС эксплуатирует три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.