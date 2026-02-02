В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти Казани временно отменили плату за муниципальные парковки из-за продленного плана "Буран", сообщает мэрия города.

"Все муниципальные парковки Казани будут работать в бесплатном режиме 3 и 4 февраля", - говорится в сообщении.

Водителей при этом попросили по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

Мэрия отмечает, что зима в этом году уже превзошла экстремальный 2024 год по количеству выпавших осадков.

"За последние 6 дней они превысили всю норму января - выпало 46,4 мм осадков. За месяц - 73,8 мм при норме в 46 мм. Для сравнения: 10 мм осадков - это до 20 см снега", - говорится в сообщении.

Городские службы продолжают в усиленном режиме чистить снег. С начала года только на дороги первой категории легло 1,1 млн тонн снега.

План "Буран" в Казани ввели 30 января. Школьников перевели на удаленку. В детских садах работают дежурные группы. Усилена работа городского транспорта и метро.