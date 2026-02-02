Поиск

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Один случай оспы обезьян выявлен в Подмосковье, заболевший госпитализирован, также выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"В Московской области подтвержден один случай оспы обезьян. Заболевание зарегистрировано у мужчины, обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар", - сообщили журналистам в ведомстве.

МоскваРоспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в ПодмосковьеЧитать подробнее

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, специалистами ведомства организован комплекс противоэпидемических мероприятий. "Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции. В случае подтверждения заболевания им будет оказана необходимая медицинская помощь. Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге", - добавили в ведомстве.

Для диагностики оспы обезьян, как уточнили в ведомстве, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют обнаружить вирус в кратчайшие сроки. Эти тесты специалисты использовали при обследовании пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.

Роспотребнадзор также информирует, что эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев, большинство - в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. За пределами африканского региона большинство заболевших - взрослые (99% случаев - у людей старше 18 лет) и мужчины (97% случаев). Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека", - добавили в ведомстве.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что в медучреждение поступил второй пациент, контактировавший с заболевшим оспой обезьян, клинических проявлений заболевания у него не выявлено.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области со ссылкой на зампреда подмосковного правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина, состояние контактировавшего пациента удовлетворительное, клинических проявлений болезни не зафиксировано.

"В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом оспа обезьян находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Роспотребнадзор Подмосковье оспа обезьян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

 Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

За отрицание факта геноцида советского народа введут уголовную ответственность

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

 Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбуржье

В прокопьевской сауне после гибели подростков нашли нарушения пожарной безопасности
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });