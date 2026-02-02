В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Один случай оспы обезьян выявлен в Подмосковье, заболевший госпитализирован, также выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"В Московской области подтвержден один случай оспы обезьян. Заболевание зарегистрировано у мужчины, обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, специалистами ведомства организован комплекс противоэпидемических мероприятий. "Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции. В случае подтверждения заболевания им будет оказана необходимая медицинская помощь. Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге", - добавили в ведомстве.

Для диагностики оспы обезьян, как уточнили в ведомстве, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют обнаружить вирус в кратчайшие сроки. Эти тесты специалисты использовали при обследовании пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.

Роспотребнадзор также информирует, что эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев, большинство - в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. За пределами африканского региона большинство заболевших - взрослые (99% случаев - у людей старше 18 лет) и мужчины (97% случаев). Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека", - добавили в ведомстве.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что в медучреждение поступил второй пациент, контактировавший с заболевшим оспой обезьян, клинических проявлений заболевания у него не выявлено.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области со ссылкой на зампреда подмосковного правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина, состояние контактировавшего пациента удовлетворительное, клинических проявлений болезни не зафиксировано.

"В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом оспа обезьян находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", - отметили в ведомстве.