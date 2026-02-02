Десять детей отравились угарным газом в частном детсаду в Дагестане

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Отравление детей угарным газом произошло в частном детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, пострадали 10 воспитанников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике в понедельник.

"От дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступило сообщение, что 10 детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в (больницу - ИФ). Предварительно, произошло отравление угарным газом", - сказал собеседник агентства.

По его данным, дети доставлены в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Дагестана агентству заявили, что надзорным ведомством организована проверка информации об отравлении несовершеннолетних в Карабудахкентском районе.

"По предварительным данным, 2 февраля в Карабудахкентскую центральную районную больницу поступили дети дошкольного возраста с признаками отравления", - сказали в прокуратуре.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.