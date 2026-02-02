Проезд всех видов транспорта приостановлен на участке Военно-Грузинской дороги

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно остановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 18:30 мск 2 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что введенные ограничения действуют до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.