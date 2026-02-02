Ксения Шойгу возглавила проектный офис Ангаро-Енисейского РЗМ-кластера

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Руководителем Фонда развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева", который будет управлять созданием кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в Ангаро-Енисейском регионе, назначена Ксения Шойгу. Ранее она возглавляла проектный офис расположенного в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов".

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте официальной информации.

Как отмечается в сообщении ИНТЦ, на новой должности Шойгу займется стратегическим планированием и операционным сопровождением проекта, привлечением инвесторов и обеспечением мер государственной поддержки, а также координацией и интеграцией участников. Кроме того, в зоне ее деятельности будут контроль над реализацией этапов проекта, обеспечение их прозрачности и формирование отчетности.

"Аналогичные управленческие задачи Ксения Шойгу ранее решала в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". В рамках проекта были реализованы масштабные задачи социально-экономического развития территории, строительство и запуск крупной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, а также выстроено эффективное государственно-частное партнёрство и взаимодействие власти, бизнеса и профессионального сообщества", - указывается в сообщении ИНТЦ.

Отмечается также, что она "имеет большой опыт работы с зарубежными инвесторами в части привлечения проектного финансирования и создания позитивного имиджа проекта в глазах мирового инвестсообщества".

В фонд "Долина Менделеева" вслед за Шойгу перейдет часть команды "Острова фортов".

Как сообщалось, создание Ангаро-Енисейского кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

Попечительский совет кластера возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. В ходе прямой линии 19 декабря президент Владимир Путин сообщил, что необходимо заинтересовать компании в инвестициях в кластер, оказать им господдержку.