Военные РФ и Мьянмы обсудили развитие двустороннего взаимодействия

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы Минобороны РФ Василий Осьмаков обсудил с министром обороны Мьянмы Маунг Маунг Эйем перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной области, стороны подписали четырехлетний план военного сотрудничества, сообщает российское военное ведомство в понедельник.

Встреча сторон состоялась в городе Нейпьидо (Республика Союз Мьянма).

"В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной области", - говорится в сообщении.

"По окончании переговоров стороны подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на период 2026-2030 годов", - добавили в Минобороны РФ.