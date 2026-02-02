ЕС объявил о развертывании своей миссии пограничной помощи EUBAM в Рафахе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пограничный пункт пропуска Рафах вновь открылся в понедельник для контролируемого числа пассажиров в обоих направлениях в Газу и из нее, объявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это произошло после вчерашней переброски пограничной гражданской миссии ЕС EUBAM Рафах на контрольно-пропускной пункт Рафах. По просьбе сторон EUBAM Рафах находится там для обеспечения контролируемого потока пассажиров, а также для мониторинга и поддержки палестинского пограничного персонала при проведении операций на пункте пропуска Рафах в соответствии с планом мирного урегулирования в Газе, утвержденным резолюцией СБ ООН 2803 (2025)", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

В нем отмечается, что возобновление работы контрольно-пропускного пункта Рафах и развертывание миссии ЕС "знаменуют собой важные шаги в реализации всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе".