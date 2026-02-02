Детсад в Дагестане, где дети отравились газом, подключен к газопроводу незаконно

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Здание детского сада в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, в котором произошло отравление угарным газом 10 детей, был подключен к газопроводу незаконно, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

"Сегодня в Карабудахкентском районе зафиксирован случай отравления угарным газом с участием детей. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты газовой компании и надзорные органы для проведения проверки. В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу - договор на поставку газа отсутствовал", - написал Шихалиев в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава Минэнерго Дагестана добавил, что, по предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что, по его словам, является грубым нарушением требований безопасности.

"Лично посетил медицинское учреждение, пообщался с детьми, их родителями и главным врачом. Убедился в главном - угрозы жизни нет. Из 10 пострадавших трое уже выписаны, семеро будут выписаны завтра", - заключил Шихалиев.

Ранее сообщалось, что в понедельник 10 детей отравились угарным газом в частном детском саду в селе Параул Карабудахкентского района. Пострадавшие были госпитализированы в Карабудахкентскую ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку по факту отравления детей в возрасте от 2 до 6 лет проводит и прокуратура Дагестана.