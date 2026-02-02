Поиск

Опоздания поездов сохраняются на нескольких направлениях МЖД

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В связи со сложными метеоусловиями и вынужденными остановками подвижного состава, сохраняются незначительные опоздания поездов на Казанском направлении и на третьем Московском центральном диаметре (МЦД), с отклонением от графика курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений, а также первого МЦД в сторону Одинцова и Лобни, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На фоне сложных метеоусловий и вынужденных остановок подвижного состава по техническим причинам (...) в настоящее время сохраняются незначительные опоздания (до 12 мин.) на Казанском направлении и МЦД-3. Межпоездной интервал выдерживается на МЦД-2, с отклонением от графика (до 20 мин.) курсируют поезда Горьковского и Ярославского направлений", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД.

Кроме того, в связи с вынужденной остановкой электропоезда, с 21:20 до 21:45, на перегоне Савеловский вокзал - Бескудниково для оказания медицинской помощи человеку, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, с отклонением от графика следуют поезда МЦД-1 в сторону Одинцова и Лобни, уточнили в МЖД.

Отмечается, что железнодорожники совместно с компанией-перевозчиком прикладывают максимальные усилия для стабилизации графика движения поездов на радиальных направлениях и МЦД.

