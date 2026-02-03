Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 выросла в РФ за неделю

Отмечается снижение количества заболевших гриппом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ по сравнению с прошлой неделей выросла на 9,6%, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период выросла почти на 6%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 5-й недели 2026 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей - зарегистрировано 665 тыс. случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом, в Роспотребнадзоре отметили снижение количества заболевших гриппом.

"По итогам 5-й недели 2026 года в России зарегистрировано около 5,5 тыс. случаев COVID-19, что на 5,8% выше, чем на предыдущей неделе", - сообщили в Роспотребнадзоре.