Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Брянской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Дрон-камикадзе атаковал сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области, мужчина получил ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате террористического удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.