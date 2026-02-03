Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как ожидания снижения геополитических рисков в условиях активизировавшихся переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, так и стабилизацию ситуации на мировых фондовых и сырьевых рынках (прежде всего, в секторе драгметаллов).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2787,19 пункта (+0,67%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,3%.

Подорожали акции "ММК" (+4,3%), "Аэрофлота" (+1,8%), ВТБ (+1,6%), "Русала" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), "Полюса" (+1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,6%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное повышение (+0,22%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 3 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается позитивная динамика акций. Фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга, Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-5,3%.