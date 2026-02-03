В Белгородской области за месяц погиб 21 мирный житель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Меры защиты мирного населения от атак ВСУ усилят в Белгородской области в связи с ростом числа жертв и пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 детей. Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале во вторник.

Гладков сообщил, что накануне встречался с руководителями силовых структур, сегодня запланирована встреча с подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны.

"Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности", - подчеркнул руководитель региона.