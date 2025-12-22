В Дагестане наградят уроженку республики, спасшую детей в одинцовской школе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Учителя одной из школ в Одинцово (Московская область), уроженку Дагестана Алину Фейзуллаеву наградят высокой наградой республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Хочу еще раз сказать этой хрупкой, но сильной девушке спасибо! Она многодетная мать, и в ближайшие дни ее семью с новогодними подарками посетит руководство нашего постпредства, а в родном Дагестане ее подвиг будет отмечен высокой региональной наградой", - написал глава Дагестана в понедельник в своем телеграм-канале.

Руководитель республики отметил, что Фейзуллаева поступила так же мужественно, как и российские офицеры в зоне СВО, действовала как настоящий защитник.

"Страшно представить, что могло произойти, если бы на ее месте оказался кто-то менее стойкий. Накануне года единства мы все должны думать о том, чтобы такие трагедии были невозможны. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего мальчика, его учителям, друзьям", - заключил Меликов.

Утром 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы в Одинцовском округе ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанёс ножевое ранение десятилетнему школьнику, который в результате скончался. Нападавший был задержан.