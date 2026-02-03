В Кремль не поступало предложений Эпштейна о встрече

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не получали от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нет", - ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на соответствующий вопрос RTVI.

Ранее СМИ сообщили, что из обнародованных в конце января документов стало известно, что скандально известный американский финансист Эпштейн хотел встретиться с Путиным. В переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом Эпштейн несколько раз заявлял о своем желании встретиться с президентом России.