Минюст откроет дополнительные материалы по делу Эпштейна

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минюст США намерен опубликовать дополнительные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш.

Как он сказал на пресс-конференции, в пятницу ведомство обнародует около 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений, сообщил телеканал CNBC.

Бланш отметил, что это решение связано с критикой в адрес Минюста, который не выполнил требование федерального закона, в соответствии с которым он должен был обнародовать все федеральные материалы по делу Эпштейна до 19 декабря.

Бланш также сообщил, что более 500 юристов и других сотрудников Минюста в последние дни изучали материалы, связанные с Эпштейном, чтобы определить, что должно быть опубликовано в соответствии с законом.

Трамп 19 ноября подписал закон, предписывающий Минюсту опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней. С момента подписания закона было обнародовано множество фотографий, связанных с делом. В частности, опубликованы фотографии с частного острова финансиста Литл-Сент-Джеймс, на котором, как считается, он удерживал несовершеннолетних девочек и который посещали многие влиятельные люди, а также фотографии из его дома, на которых были замечены Трамп, режиссер Вуди Аллен и предприниматель Билл Гейтс.

Трамп неоднократно заявлял, что никак не был связан с Эпштейном и прекратил с ним общение, когда понял, что мужчина был "больным извращенцем".

Эпштейна обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.