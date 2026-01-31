В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минюст США прокомментировал временное исчезновение одного из документов, опубликованных в рамках обнародования материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Как сообщили изданию The Telegraph в американском ведомстве, файл стал недоступен из-за перегрузки серверов.

В пятницу, 30 января, Минюст США опубликовал более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Позднее пользователи обратили внимание, что один из документов исчез из открытого доступа.

"Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен", — заявили представители министерства изданию.

Согласно содержанию файла, ФБР располагало неподтвержденной информацией о том, что более 30 лет назад в штате Нью-Джерси 13- или 14-летнюю девочку якобы принудили к сексуальному акту с Дональдом Трампом. Источником этих сведений, как следует из документа, стала "неустановленная подруга" предполагаемой потерпевшей.

В материалах также говорится, что девушка утверждала, будто укусила Трампа во время полового акта, а затем ее "якобы ударили по лицу, после того, как она посмеялась" над этим.

Первый заместитель главы Минюста США Тодд Бланш сообщил, что часть опубликованных накануне документов была отредактирована. В частности, из материалов скрыли персональные данные жертв.

Дональд Трамп 19 ноября подписал закон, предписывающий Минюсту опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней. С момента подписания закона было обнародовано множество фотографий, связанных с делом.