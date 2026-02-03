Глава Башкирии предупредил руководство гимназии в Уфе о возможном увольнении

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров предупредил, что руководство уфимской гимназии № 16 могут уволить, если подтвердится буллинг девятиклассника, который устроил стрельбу в классе 3 февраля. Хабиров заявил об этом с места событий.

"Мы школу сегодня закрыли, детей от учебы мы освободили. Завтра здесь во всех классах проведут собрание - детей важно успокоить. А дальше - кропотливая работа совместно со следственным комитетом и правоохранительными органами", - сказал он журналистам.

Хабиров считает, что в первую очередь необходимо разобраться в мотивах произошедшего, в случае подтверждения факта буллинга, руководство учебного заведения будет уволено.

"Позиция у меня всегда была такая - если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем все руководство школы. (...) Вот мы сейчас должны выяснить, что было причиной. Потому что парень из полной семьи: у него папа, мама, трое детей в семье. В зависимости от того, что случилось, примем соответствующее решение", - сказал он.

Особое внимание при разборе инцидента будет уделяться контурам защиты школы, добавил глава республики.

"Школа большая, всё связанное с охраной здесь работает, но автомат, который подросток принес в школу, - пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? (...) С этим тоже будем разбираться отдельно", - сказал Хабиров.

Утром девятиклассник пришел на урок в гимназию №16 с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил из него в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

Пострадавших нет. Подросток задержан.

Возбуждено два уголовных дела, в том числе о халатности.