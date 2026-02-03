Марокко выдало РФ россиянина, который был "шариатским судьей" у террористов в Сирии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Королевство Марокко выдало РФ россиянина Дмитрия Леонова, который в 2012 году выехал в Сирию, вступил в незаконное вооруженное формирование и стал "шариатским судьей", сообщила Генпрокуратура РФ во вторник.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы королевства Марокко экстрадируют Дмитрия Леонова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2012 году Леонов в Сирии вступил в незаконное вооруженное формирование "в качестве шариатского судьи в разрешении конфликтов между рядовыми членами и руководителями объединения".

Весной 2015 года группировка вступила в состав признанной решением Верховного суда РФ и террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Леонов скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по каналам Интерпола Россия получила информацию о задержании разыскиваемого на территории Марокко.

"Сегодня в аэропорту города Касабланки фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сказала Волк.