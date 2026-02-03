Поиск

Первый замглавы Сергиева Посада стал фигурантом дела о взятках

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Обвинения в коррупционных преступлениях и мошенничестве предъявлены пяти должностным лицам администрации Сергиево-Посадского городского округа и трем предпринимателям, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области во вторник.

"Предъявлено обвинение первому заместителю главы Сергиево-Посадского городского округа, четырем должностным лицам администрации и трем предпринимателям. В зависимости от степени участия они обвиняются в получении взяток, мошенничестве, даче взяток и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что первый замглавы муниципалитета похитил денежные средства, выделенные ему на командировочные расходы, а также деньги, выданные сотрудникам администрации в виде завышенных премий. Кроме того, он получил от одного из предпринимателей взятку в размере 855 тыс. рублей за общее покровительство.

По данным регионального СК, с 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего работы. Общая сумма взяток составила около 4 млн рублей.

Помимо этого, два должностных лица присвоили себе денежные средства, выделенные сотрудникам администрации в виде завышенных премий.

В настоящее время в отношении всех фигурантов судом избраны меры пресечения. Продолжается расследование и закрепление полученных доказательств.

Московская область Сергиев Посад СКР
