Минобороны сообщило о российско-камбоджийских переговорах по военному сотрудничеству

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерстве обороны РФ провело очередное заседание российско-камбоджийской рабочей группы по военному сотрудничеству, сообщили ведомство во вторник.

"Переговоры проведены на уровне руководителей главных управлений международного военного сотрудничества, а также представителей органов военного управления, отвечающих за планирование и реализацию контактов между оборонными ведомствами", - сказано в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в канале Мax.

По данным министерства, в ходе заседания "согласованы мероприятия двустороннего взаимодействия на очередной период сотрудничества".

"Встреча прошла конструктивно, в теплой и дружественной атмосфере", - отметили в Минобороны РФ.