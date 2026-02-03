Поиск

ВС РФ направил на новое рассмотрение иск ЖСК, которому отказали во взыскании 128 млн необоснованного аванса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ направил на новое рассмотрение иск ЖСК "Кино-7" о взыскании с бывшей пайщицы 128,4 млн рублей неотработанного аванса за работу с документами для строительства жилого дома и введение его в эксплуатацию.

"Апелляционное определение Московского городского суда и определение кассационного суда в части отказа в исковых требованиях ЖСК отменить, направить дело в указанной части на повторное рассмотрение", - огласил решение судья.

Ответчица, будучи председателем ЖСК, взяла на себя обязательства по оформлению ряда документов для строительства жилого дома, в том числе тех, которые, как указал истец, могли быть согласованы только правительством Москвы. Представители ЖСК утверждали, что участия ответчицы для оформления этих документов не требовалось.

Кооператив вскоре в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и потребовал возврата уже выплаченной суммы, так как с момента введения дома в эксплуатацию ответчица не выполнила никаких действий по оформлению права собственности истца на недвижимость.

Тверской суд Москвы удовлетворил иск ЖСК. Первая инстанция сочла, что ответчица действовала недобросовестно, так как взяла на себя обязательства по оказанию услуг, которые не могли быть ею оказаны.

При этом апелляционный и кассационной суд позднее не согласились с выводами суда первой инстанции и отказали в иске кооператива.

