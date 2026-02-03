Миронов предложил обеспечивать россиян жильем через строительные сберкассы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения граждан России жильем следует решать за счет строительных сберкасс, заявил руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Наше предложение давно известно. Это строительные сберкассы. Это кредитное учреждение. Мы понимаем, даем себе отчет, банки, конечно, будут против, если деньги пойдут мимо них. Но, тем не менее, по нашим расчетам, для наших граждан в два с половиной раза дешевле обошлась бы квартира", - сказал Миронов.

В числе предложений партии - программа строительства наемных домов. "В трех субъектах федерации, это Ярославская область, Челябинская, Чувашия, идет пилотный проект. Необходимо, конечно, расширять. Мы, когда рассматривали проект бюджета, вносили поправку всего лишь на 2 миллиарда рублей, к сожалению, она не прошла. Думаю, к этому нужно вернуться", - отметил он.

В "Справедливой России" выступают за увеличение лимита налогового вычета "с 2 миллионов хотя бы до 7 миллионов рублей, потому что сумма 2 миллиона принималась при совершенно других ценах на жилье и не соответствует нынешнему положению вещей", сказал Миронов.

В числе затронутых им тем на встрече с председателем правительства вопросы поддержки пенсионеров, противодействия нелегальной миграции с учетом того, что "участие мигрантов в кадровом обеспечении базовых отраслей носит локальный характер".

Миронов озвучил просьбу от жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей о продлении срока перерегистрации автомобилей до 1 января 2027 года.

В целом разговор с Мишустиным был "очень откровенным, очень позитивным", сказал Миронов журналистам послк встречи.

Думские фракции по очереди встречаются с премьер-министром в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме, который планируется провести в один из дней в период с 24 по 26 февраля.