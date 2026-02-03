Поиск

Миронов предложил обеспечивать россиян жильем через строительные сберкассы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения граждан России жильем следует решать за счет строительных сберкасс, заявил руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Наше предложение давно известно. Это строительные сберкассы. Это кредитное учреждение. Мы понимаем, даем себе отчет, банки, конечно, будут против, если деньги пойдут мимо них. Но, тем не менее, по нашим расчетам, для наших граждан в два с половиной раза дешевле обошлась бы квартира", - сказал Миронов.

В числе предложений партии - программа строительства наемных домов. "В трех субъектах федерации, это Ярославская область, Челябинская, Чувашия, идет пилотный проект. Необходимо, конечно, расширять. Мы, когда рассматривали проект бюджета, вносили поправку всего лишь на 2 миллиарда рублей, к сожалению, она не прошла. Думаю, к этому нужно вернуться", - отметил он.

В "Справедливой России" выступают за увеличение лимита налогового вычета "с 2 миллионов хотя бы до 7 миллионов рублей, потому что сумма 2 миллиона принималась при совершенно других ценах на жилье и не соответствует нынешнему положению вещей", сказал Миронов.

В числе затронутых им тем на встрече с председателем правительства вопросы поддержки пенсионеров, противодействия нелегальной миграции с учетом того, что "участие мигрантов в кадровом обеспечении базовых отраслей носит локальный характер".

Миронов озвучил просьбу от жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей о продлении срока перерегистрации автомобилей до 1 января 2027 года.

В целом разговор с Мишустиным был "очень откровенным, очень позитивным", сказал Миронов журналистам послк встречи.

Думские фракции по очереди встречаются с премьер-министром в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме, который планируется провести в один из дней в период с 24 по 26 февраля.

Справедливая Россия Госдума Михаил Мишустин Сергей Миронов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Первый замглавы Сергиева Посада стал фигурантом дела о взятках

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

 Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

Направлено в суд дело экс-губернатора Курской области Смирнова о взятках на 20 млн рублей, в период когда он был замглавы региона

Ученицу ранили ножом в одной из школ Красноярского края

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

 Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

Ученые во вторник зафиксировали на Солнце восемь сильных вспышек

Новак отметил, что о возможном отказе Индии от нефти из РФ пока есть только публичные заявления

Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

 Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 129 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });