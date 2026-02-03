Энергосистема повреждена в результате ракетного удара по Белгороду

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергосистемы после массированного обстрела областного центра.

"Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале во вторник.

Он заявил, что власти проведут заседание оперативного штаба, оценят объем разрушений и затем приступят к восстановлению.

Ранее Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородскому району, в результате чего были зафиксированы повреждения на энергообъекте.