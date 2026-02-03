Мужчина ранен при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского беспилотника на Шебекинский округ Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, дрон сдетонировал на территории частного дома в поселке Маслова Пристань. Помощь раненому мужчине была оказана бойцами самообороны. Бригада скорой помощи транспортирует его в областную больницу.

В самом доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа, а также припаркованный автомобиль, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о повреждении энергосистемы после массированного обстрела областного центра. Он заявил, что власти проведут заседание оперативного штаба, оценят объем разрушений и затем приступят к восстановлению.