Минобороны сообщило об уничтожении 24 БПЛА в ночь на среду

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в ночь на среду подавили и уничтожили 24 беспилотника над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 11 БПЛА ликвидировано над Брянской областью, восемь - над Белгородской областью, четыре - над Ростовской и один - над Астраханской.

Об атаке БПЛА на регион в ночь на среду сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате детонации дрона пострадал житель поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе. Его госпитализировали в областную больницу.

Кроме того, в результате ракетного удара была повреждена энергосистема Белгорода.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупреждал жителей региона о временных ограничениях работы мобильного интернета из-за введения режима "Беспилотная опасность".