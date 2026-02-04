Доля некачественного топлива на российских АЗС снизилась до 3-4%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уровень некачественного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в России понизился до 3,5-4%, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

"Уровень некачественного топлива на АЗС в России упал с 20% до 3,5-4%. С 2015 года Росстандарт провел более 10 тыс. проверок продавцов - это свыше четверти АЗС в стране", - сказал Шалаев в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

При этом, по его словам, "если в одних регионах РФ проблема была решена практически полностью, то в других некачественное топливо пока еще встречается чаще".

Глава Росстандарта уточнил, что "положительную роль в стабилизации ситуации с качеством моторного топлива сыграли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие применять "оборотные штрафы" за нарушения обязательных требований в части физико-химических показателей топлива", а также проводимые ведомством профилактические меры.

"Благодаря этим мерам автовладельцы все реже сталкиваются с таким некогда распространенным нарушением, как недолив топлива. Открытие Росстандартом новых испытательных лабораторий также помогло решить проблему несоответствия состава бензина стандартам - чем ближе лаборатория и легче проверить, тем меньше нарушают", - отметил он.

"Дополнительно наш метрологический институт ВНИИФТРИ Росстандарта разработал уникальное средство измерения - экспресс-метод, которым фактически любой потребитель может без обращения в лабораторию проверить топливо на превышение доли серы", - добавил Шалаев.

Руководитель Росстандарта напомнил, что "в декабре 2024 года в законодательстве о госконтроле появился новый профилактический инструмент - публичная оценка уровня соблюдения обязательных требований".

"Сейчас в рамках апробации системы публичных оценок бизнеса, которые ему присваиваются по результатам профилактических и контрольных мероприятий, Росстандарт совместно с Минэкономразвития готовит пилотный проект по присвоению автозаправочным станциям публичных оценок их деятельности в части качества реализуемого на них топлива", - сообщил он.

По мнению Шалаева, "по сути, он будет работать по аналогии с присвоением звезд гостиницам - чем больше, тем выше доверие потребителей".

"Рассчитываем, что это позитивно повлияет на снижение доли несоответствующего обязательным требованиям топлива", - резюмировал глава Росстандарта.