Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая госпитализирована, риск распространения инфекции на территории страны минимален, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. (...) Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство заранее информировало о рисках завоза этого заболевания из других стран, специалисты ведомства были готовы к данной ситуации.

По данным Роспотребнадзора, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, она госпитализирована.

"Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

Эндемичными регионами по лихорадке чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, направляющимся в эти районы, защищаться от укусов насекомых, добавили в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку при укусах инфицированных комаров (рода Aedes - вид комаров, распространенных в тропических регионах). Типичные симптомы включают высокую температуру (до 40 °C), головную боль и выраженные боли в мышцах и суставах.