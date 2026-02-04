Четырех человек спасли во время пожара в многоквартирном доме во Владивостоке

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные спасли четырех человек, в том числе одного ребенка, во время возгорания в многоквартирном доме на улице Херсонской во Владивостоке, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"На момент прибытия пожарных горели квартиры на первом этаже и перекрытия второго этажа дома. Звенья газодымозащитной службы при помощи трехколенной лестницы спасли четыре человека, в том числе одного ребенка из отрезанных дымом квартир на втором этаже", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Возгорание ликвидировано на площади 150 кв. м.

Погибших и пострадавших нет; причину пожар и объем ущерба устанавливают специалисты.