Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду продолжил умеренный рост в ожидании новостей с перенесенных с 1 февраля на 4-5 февраля в Абу-Даби трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, также игроки оценивают шансы на дальнейшее монетарное смягчение ДКП Центробанка в преддверии очередного отчета Росстата по инфляции (выйдет в среду в 19:00 мск); фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2787,97 пункта (+0,1%); лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+5,7%), "Полюса" (+1,1%), "Хэдхантера" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 февраля, составляет 76,9817 руб. (-4,06 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%),

Подешевели акции АФК "Система" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг. Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен в России, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник сообщил, что рост ВВП РФ в 2025 году составил 1%, замедление динамики по сравнению с предыдущим годами было рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%, отметил президент.

Также Путин заявил, что ускорение роста цен в России в январе текущего года ожидаемо, оно связано с повышением НДС, но в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным. На 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%, сообщил Путин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС нацелились на тестирование сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно. Индикаторы в целом сохраняют базу для развития роста при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1120 пунктов. В среду и четверг на настроения могут влиять сигналы с очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Позитивным сигналом для российских акций являются попытки восстановления цен на нефть и металлы, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку оказывают новости геополитического характера, в частности, о подготовке к возможным контактам между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном. Дополнительное внимание рынок уделяет сообщениям о переговорах в Абу-Даби. Несмотря на заявления Киева о готовности к диалогу без уступок и ожидании конкретных компромиссов со стороны Москвы, сам факт обсуждения переговорной повестки воспринимается как фактор снижения неопределенности.

В случае сохранения позитивного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2800 пунктов. В обратном случае возможно снижение сначала к отметке 2720 пунктов, а затем к уровню поддержки в районе 2700 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq. Инвесторы оценивали новость о том, что Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за очередного шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, запланированную на вторник.

Новый шатдаун в США начался в минувшую субботу. При этом приостановка работы была частичной, поскольку законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году.

На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают коррекционный подъем.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $67,86 за баррель (+0,8%), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,81 за баррель (+0,9%).

Цены на нефть перешли к восстановлению вечером во вторник после резкого падения днем ранее.

Участники рынка оценивают перспективы деэскалации в отношениях между США и Ираном, появление признаков которой привело к падению цен на нефть более чем на 4% в понедельник (максимальный спад за полгода).

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить обогащение урана с 60% до 20% при определенных условиях, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen.