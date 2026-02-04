Руководителя прокопьевской сауны, где погибли пять подростков, арестовали

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде ареста руководителю частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в среду.

"По итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным пресс-службы СУ СКР по Кузбассу, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля, ей инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что в день трагедии она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних. В понедельник суд поместил ее под домашний арест на один месяц и 13 дней.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, объявили в розыск. 2 февраля стало известно о задержании организатора сауны и его брата.

2 февраля индивидуальный предприниматель, организовавший сауну, был заключен под стражу.

В ходе проверки прокуратура нашла в сауне нарушения пожарной безопасности, трудового законодательства и направила иск в суд о приостановлении работы комплекса.