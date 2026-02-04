Более 21 тыс. школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 21 тыс. одиннадцатиклассников будут писать итоговое сочинение в дополнительный срок 4 февраля, среди них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек - изложение, сообщили в телеграм-канале Рособрнадзора.

"Более 21 тыс. человек напишут итоговое сочинение и изложение в дополнительный срок 4 февраля. Из них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек - изложение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения или изложения составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ОВЗ продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

В Рособрнадзоре сообщили, что при написании итогового сочинения можно пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения - орфографическим и толковым словарями. Рекомендуемый объем сочинения - от 350 слов, но не менее 250 слов, итогового изложения - от 200 слов, но не менее 150 слов.

"Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации", - сообщили в ведомстве.

Написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут ученики, получившие "незачет", а также удаленные за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения и изложения - 8 апреля, добавили в Рособрнадзоре.