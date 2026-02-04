Поиск

Более 21 тыс. школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 21 тыс. одиннадцатиклассников будут писать итоговое сочинение в дополнительный срок 4 февраля, среди них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек - изложение, сообщили в телеграм-канале Рособрнадзора.

"Более 21 тыс. человек напишут итоговое сочинение и изложение в дополнительный срок 4 февраля. Из них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек - изложение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения или изложения составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ОВЗ продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

В Рособрнадзоре сообщили, что при написании итогового сочинения можно пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения - орфографическим и толковым словарями. Рекомендуемый объем сочинения - от 350 слов, но не менее 250 слов, итогового изложения - от 200 слов, но не менее 150 слов.

"Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации", - сообщили в ведомстве.

Написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут ученики, получившие "незачет", а также удаленные за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения и изложения - 8 апреля, добавили в Рособрнадзоре.

Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны сообщило об уничтожении 24 БПЛА над регионами РФ в ночь на среду

Руководителю сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков, предъявили обвинение

 Руководителю сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков, предъявили обвинение

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ

 Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ

Энергосистема повреждена в результате ракетного удара по Белгороду

Что произошло за день: вторник, 3 февраля

Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика арестовали в Петербурге

 Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика арестовали в Петербурге

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Первый замглавы Сергиева Посада стал фигурантом дела о взятках

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

 Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8313 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });