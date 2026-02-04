Руководителю сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков, предъявили обвинение

Фото: Олеся Чепурченко/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководителю сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро несовершеннолетних, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу в среду.

"Следствием установлено, что фигурант совместно со своим братом, являющимся индивидуальным предпринимателем, незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности. В частности, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей", - говорится в сообщении.

Руководителю сауны вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В жилище фигуранта провели обыск, изъяли записи с камер видеонаблюдения в сауне; следователи проанализировали движение денежных средств по банковским счетам владельца и фактического руководителя учреждения.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным пресс-службы СУ СКР по Кузбассу, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля, ей инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что в день трагедии она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних. В понедельник суд поместил ее под домашний арест на один месяц и 13 дней.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, объявили в розыск. 2 февраля стало известно о задержании организатора сауны и его брата.

2 февраля индивидуальный предприниматель, организовавший сауну, был заключен под стражу.

В ходе проверки прокуратура нашла в сауне нарушения пожарной безопасности, трудового законодательства и направила иск в суд о приостановлении работы комплекса.