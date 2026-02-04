ВС России в январе получили более 10 тысяч единиц вооружений и 2 млн средств поражения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2026 года российская армия получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 млн средств поражения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения группировок в зоне проведения СВО. Также там были заслушаны доклады руководителей организаций ОПК о результатах выполнения контрактных обязательств, проблемных вопросах, связанных с их реализацией, и обсуждены пути их решения

"В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения", - сказано в сообщении.

"Для сохранения ритмичности поставок в 2027 году организована работа по контрактации техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления", - добавили в ведомстве..

Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешено до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка.

По словам Белоусова, достичь таких результатов в январе позволила организация на предприятиях ритмичной работы с первых дней нового года и конструктивное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.