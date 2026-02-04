ФСБ и ФСИН сообщили о предотвращении теракта в колонии на Кубани

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ и ФСИН сообщили о задержании уже отбывающего наказание уроженца Центральной Азии, который планировал теракт с убийством сотрудников колонии в Краснодарском крае.

Теракт, предотвращенный силовиками, планировался злоумышленником 1980 года рождения, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Как сказали во ФСИН, "изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения".

Пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России.