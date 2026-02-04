В Мурманске восстановили штатную схему электроснабжения

Сотрудник СК РФ у обрушенной опоры линии электропередач в Мурманске. 26 января. Фото: РИА Новости/СК РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Все линии электропередачи (ЛЭП), которые обеспечивают электроснабжение Мурманска, работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".

"Полностью восстановили штатную схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики готовятся к демонтажу временных деревянных конструкций.

Как сообщалось, в январе на сетях компании "Россети Северо-Запад" произошли две аварии, которые повлекли нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск, а также временные перебои теплоснабжения и водоснабжения.

В первом случае 23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Сетевая компания назвала причиной происшествия снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января, до восстановления электроснабжения с помощью временных опор, в Мурманской области действовал режим ЧС.

Второе нарушение электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск произошло 30 января. В пресс-службе ПАО "Россети" причиной нарушения назвали повреждение грозозащитного троса.