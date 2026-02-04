Жительницу ЛНР приговорили к 15 годам заключения за госизмену

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской народной республики приговорил гражданку РФ к 15 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Беловодского района ЛНР по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, "которая могла быть использована против правоохранительных органов Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции".

"Следственным органом управления в её отношении возбуждено и расследовано уголовное дело по указанной статье УК России. Фигурантка приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком 1 год. В настоящее время приговор в законную силу не вступил", - заявили в управлении ФСБ.