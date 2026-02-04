Поиск

СКР намерен возбудить в отношении судьи Тверского облсуда дело о мошенничестве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) добивается уголовного преследования судьи Тверского областного суда, который, по данным ведомства, получил 10 млн рублей за смягчение меры пресечения двум обвиняемым, сообщили в СКР.

"Главным следственным управлением СК России по Москве проведена проверка в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max.

Как установили следователи, "в 2022 году Колпиков, осведомленный о расследовании в органах МВД России уголовного дела в отношении двух жителей города Твери, при посредничестве адвоката предложил оказать содействие в изменении квалификации действий обвиняемых по менее тяжкой статье УК РФ и меры пресечения на несвязанную с лишением свободы".

"Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, судья получил от родственников обвиняемых 10 млн рублей. Денежными средствами Колпиков распорядился по своему усмотрению", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что по результатам проверки глава СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей "представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Колпикова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)".

