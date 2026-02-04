В выборах депутатов Госдумы в 2026 г. впервые примут участие жители четырех новых регионов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В выборах депутатов Госдумы девятого созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центризбиркоме России.

"Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого были пересмотрены границы избирательных округов: ДНР получит три одномандатных округа, ЛНР - два, Запорожская и Херсонская области - по одному", - говорится в телеграм-канале комиссии в среду.

Выборы своим указом назначит президент России; указ должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий Думы девятого созыва составит пять лет, до сентября 2031 года, отметили в ЦИК.

Днем голосования станет третье воскресенье месяца; в этот день истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.

Общее количество мест в Думе не меняется - 450 депутатов. Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам, добавили в комиссии.