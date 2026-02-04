Поиск

Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют рост активности Солнца, за первые три дня февраля произошло свыше 50 сильных вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в среду.

"К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано 5 вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M), магнитные бури пока ожидаются слабыми", - говорится в сообщении.

По словам ученых, причина этого в том, что центры солнечной активности только недавно вышли в зону влияния на Землю, и основной объем плазменных выбросов пройдет стороной, затрагивая планету лишь частично.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Солнце Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля

СКР намерен возбудить в отношении судьи Тверского облсуда дело о мошенничестве

В выборах депутатов Госдумы в 2026 г. впервые примут участие жители четырех новых регионов

 В выборах депутатов Госдумы в 2026 г. впервые примут участие жители четырех новых регионов

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

В Мурманске восстановили штатную схему электроснабжения

 В Мурманске восстановили штатную схему электроснабжения

ФСБ и ФСИН сообщили о предотвращении теракта в колонии на Кубани

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Руководителя прокопьевской сауны, где погибли пять подростков, арестовали
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });