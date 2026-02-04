Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют рост активности Солнца, за первые три дня февраля произошло свыше 50 сильных вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в среду.

"К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано 5 вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M), магнитные бури пока ожидаются слабыми", - говорится в сообщении.

По словам ученых, причина этого в том, что центры солнечной активности только недавно вышли в зону влияния на Землю, и основной объем плазменных выбросов пройдет стороной, затрагивая планету лишь частично.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.