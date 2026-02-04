Поиск

Женщина пострадала при ударе ВСУ по Брянской области, повреждено более 20 домов - власти

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Брянского района Брянской области ранена в результате обстрела поселка Глинищево, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ применили комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными БПЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности "Нептун". Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны России уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БПЛА самолетного типа. Однако в результате украинской атаки в поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом", - написал губернатор в мессенджере.

Мирная жительница получила множественные ранения. Ее доставили в больницу.

"Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме - 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы", - отметил Богомаз.

В Бежицком районе Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля.

