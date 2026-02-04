Двое жителей ЛНР погибли при ударе беспилотника

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли накануне в результате атаки беспилотника украинской армии по гражданскому микроавтобусу в Кременском районе Луганской народной республики, сообщили в среду в правительстве региона.

"Молодой мужчина и 20-летняя девушка погибли от удара дроном в с. Новокраснянка Кременского района. Происшествие произошло вчера вечером", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Уточняется, что БПЛА ВСУ атаковал микроавтобус во время движения по автодороге. В результате удара оба пассажира получили ранения, несовместимые с жизнью.