В Запорожской области открыли пункты размещения для жителей освобожденных городов в ДНР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Запорожской области открыли пункты временного размещения для жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"Сегодня приняли первых 50 человек из освобожденных Андреевки, Красноармейска, Димитрова", - написал он в мессенджере.

С прибывшими людьми работают психологи и волонтеры, им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также помощь с оформлением документов.

В Минобороны сообщили, что Андреевка освобождена 23 декабря, Красноармейск - 2 декабря, а Димитров - 27 декабря 2025 года.