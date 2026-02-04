Поиск

Эксперты ожидают роста экспорта пшеницы из РФ в феврале почти до 3,3 млн т

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в феврале может составить почти 3,3 млн тонн против 2,07 млн тонн в феврале 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическим центре "Русагротранса".

В то же время февральская оценка находится на среднегодовом уровне за последние пять лет (3,27 млн тонн).

Этот прогноз сделан на основе имеющихся в глубоководных портах данных, отметили аналитики.

По их данным, в январе этого года экспорт пшеницы достиг 2,8 млн тонн.

Оценивая ситуацию на посевах озимых, аналитики отметили, что в условиях низких температур на текущей неделе большая площадей останется под защитой снежного покрова. "Но есть вероятность, что локально мороз может повредить растения на малоснежных территориях в центре и на юге, где температура будет опускаться до минус 20-25 градусов в течение нескольких дней", - заявили в центре.

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля

СКР намерен возбудить в отношении судьи Тверского облсуда дело о мошенничестве

В выборах депутатов Госдумы в 2026 г. впервые примут участие жители четырех новых регионов

 В выборах депутатов Госдумы в 2026 г. впервые примут участие жители четырех новых регионов

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

В Мурманске восстановили штатную схему электроснабжения

 В Мурманске восстановили штатную схему электроснабжения

ФСБ и ФСИН сообщили о предотвращении теракта в колонии на Кубани

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Руководителя прокопьевской сауны, где погибли пять подростков, арестовали
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });