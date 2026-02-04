Эксперты ожидают роста экспорта пшеницы из РФ в феврале почти до 3,3 млн т

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в феврале может составить почти 3,3 млн тонн против 2,07 млн тонн в феврале 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическим центре "Русагротранса".

В то же время февральская оценка находится на среднегодовом уровне за последние пять лет (3,27 млн тонн).

Этот прогноз сделан на основе имеющихся в глубоководных портах данных, отметили аналитики.

По их данным, в январе этого года экспорт пшеницы достиг 2,8 млн тонн.

Оценивая ситуацию на посевах озимых, аналитики отметили, что в условиях низких температур на текущей неделе большая площадей останется под защитой снежного покрова. "Но есть вероятность, что локально мороз может повредить растения на малоснежных территориях в центре и на юге, где температура будет опускаться до минус 20-25 градусов в течение нескольких дней", - заявили в центре.