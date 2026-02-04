Заксобрание Петербурга предложит Совету Федерации переназначить Булаева в ЦИК

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга предложит Совету Федерации переназначить членом Центральной избирательной комиссии заместителя председателя ЦИК Николая Булаева. Это предложение депутаты ЗакСа поддержали 44 голосами "за" при одном "против" и двух воздержавшихся.

"Мы приняли решение направить в Совет Федерации кандидатуру Николая Ивановича Булаева для назначения членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - сообщил спикер парламента Александр Бельский.

Депутат Денис Четырбок ("Единая Россия") напомнил, что Булаев как член комиссии курирует Петербург в части организации и обеспечения исполнения норм федерального законодательства при проведении выборов разного уровня. Четырбок подтвердил наличие необходимых для представления документов, включая заявление кандидата.

Булаев является заместителем председателя ЦИК с 2016 года.

Состав Центризбиркома формируется сроком на пять лет по назначению президента, Совета Федерации и Госдумы. Нынешний состав был назначен на период 2021-2026 годов.