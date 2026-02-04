Число пострадавших после инцидента в красноярской школе увеличилось до пяти

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число госпитализированных после инцидента в школе микрорайона Покровка в Красноярске, по предварительным данным, возросло до пяти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, а двое детей с травмами средней степени тяжести - в 20-ю больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, инцидент произошел в школе 153 комплекса "Покровский".

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что по факту случившегося возбуждены два уголовных дела.

Ранее в среду стало известно, что в Красноярске школьница устроила поджог в учебном заведении и напала на нескольких учеников.

Пресс-служба ГУ МВД по региону объявила, что в полицию поступило сообщение из школы в Центральном районе о том, что ученица 8-го класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. На месте происшествия работают сотрудники полиции.